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المنتخب الوطني العسكري الجزائري يقصى من مونديال عمان

  • 24/01/2017
  • النهار اون لاين
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المنتخب الوطني العسكري الجزائري يقصى من مونديال عمان تحميل الملف

أقصي المنتخب الوطني العسكري الجزائري من الدور الربع نهائي لكأس العالم العسكرية المقامة بسلطنة عمان بعد انهزامه مساء اليوم الثلاثاء أمم المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد.وكان الوقت الرسمي للمباراة قد انتهى بالتعادل الايجابي بين الفريقين واحد لواحد من توقيع كل من محمد الأمين حامي  للمنتخب الجزائري، وعمرو مرعي للمنتخب المصري.ليتمكن لاعبو الفريق المصري من تسجيل الهدف الثاني  الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الاضافي الثاني ليضع حدا لمشوار المنتخب الوطني العسكري.الجدير بالذكر، أن المنتخب العسكري الجزائري كان قد تحصل على كأس العالم  في طبعتها العام الماضي.

موضوع : المنتخب الوطني العسكري الجزائري يقصى من مونديال عمان
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