هكذا سيظهر شعار ريال مدريد في دول الخليج والشرق الأوسط

سيخلو شعار، نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من الصليب المسيحي التقليدي في الملابس، التي ستباع في بعض دول الشرق الأوسط، بموجب اتفاق إقليمي. وقالت ماركة الإمارتية للتجزئة، في بيان الثلاثاء، إنها حصلت حصريًا على حقوق التصنيع والتوزيع والبيع، لمختلف المنتجات، التي تحمل اسم النادي في الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة، عمان. لكن نائب رئيس مجلس إدارة ماركة، خالد المهيرين أكد أن لريال مدري،د نسختين من الشعار لسوق الشرق الأوسط، وأن ماركة ستستخدم الشعار الخالي من الصليب المسيحي، من أجل مراعات الحساسيات الثقافية. وقال المهيري، الذي يملك مقهى لريال مدريد في دبي، ينبغي أن نراعي أن هناك حساسية في بعض المناطق الأخرى في الخليج، تجاه المنتجات التي تحمل الصليب. وجميع، دول الخليج العربية الست، التي ستبيع ماركة منتجات ريال مدريد، وتوزعها فيها ذات أغلبية مسلمة. وستتطلب إعادة تصميم الشعار، تعديلًا طفيفًا فحسب، ويوجد في التصميم الأصلي صليب مسيحي، بالغ الصغر فوق التاج الذي يعلو الشعار. ويسمح الاتفاق لماركة، ببيع القمصان، والأحذية، وملابس السباحة، التي تحمل اسم ريال مدريد وشعاره، وقال المهيري، إن المبيعات ستبدأ بحلول مارس.