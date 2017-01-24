حمّار وابن أخته متهمان بخيانة الأمانة واختلاس وتبديد الأموال

وجه قاضى التحقيق على مستوى محكمة سطيف عدة اتهامات إلى رئيس وفاق سطيف حسان حمّار ومن معه، في قضية ما سمي بالتعاونية في أمر مؤرخ يوم 29 ديسمبر 2016، أي قبل 3 أسابيع فقط بعد نهاية إجراءات التحقيق وتم تكييف التهم. وحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها «النهار» والمتعلقة بالأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الذي كشف عن كامل القائمة التي وجهت لها الاتهامات وعلى رأسها اسم رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، وابن أخته، حيث كشفت القضية عن إعادة تكييف القاضي التهم من تهمة النصب والاحتيال تجاه الرئيس حمّار إلى تهم جنحة خيانة الأمانة وجنحة اختلاس وتبديد أموال خاصة، والتي ستكون محل محاكمة في تاريخ ستحدده محكمة سطيف في الأيام القادمة. وكانت قضية ما سمي بالتعاونية التي كان يرأسها الرئيس حمّار قد تم إعادة التحقيق في حثيتاتها، بعد الضجة التي أحدثها الضحايا الذين قاموا بعدة احتجاجات لمطالبة العدالة بإنصافهم، بعد أن اتهموا التعاونية بهضم حقوقهم، بعد أن كانوا قد اشتروا قطعا أرضية بمساحة كبيرة، ليتم تجزئة تلك القطع الأرضية إلى 3 و4 قطع وبيعها لآخرين، حيث ارتفعت قائمة المستفيدين من 100 شخص إلى حوالي 500 شخص، ويبقى الجميع يترقب الحكم الذي ستصدره المحكمة، بعد التهم الثقيلة الموجه للمتهمين من بينهم حمّار وابن أخته، خبشاش عدلان.

حمّار: «لم أسمع بهذه القضية ولم يصلني شيء»

نفى رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، في اتصال بـ«النهار» أمس، أن يكون قد سمع بقضية التعاونية، وأنه لم يصله شيء لحد الآن، ما يعني أنه لا يستطيع الخوض في الموضوع.

التعداد يشرع في التحضيرات اليوم وماضوي يكثّف العمل

يشرع تعداد وفاق سطيف، أمسية اليوم، في التحضيرات استعدادا لمواجهة الجولة 18 أمام أولمبي المدية، حيث وضع المدرب ماضوي برنامج عمل مكثف بداية من صبيحة الغد بمعدل حصتين يوميا، وإلى غاية منتصف الأسبوع القادم، تتخللها مواجهتان وديتان، الأولى أمسية السبت أمام مولودية البويرة فوق أرضية ملعب 8 ماي، والمواجهة الودية الثانية أمام شباب عين لحجر من قسم مابين الرابطات أمسية الإثنين القادم، حيث سيشرك الطاقم الفني تشكيلة في كل مواجهة، ويبقي التركيز على مواجهة مولودية البويرة لإقحام التشكيلة الأساسية التي ستكون حاضرة أمام المدية، والحفاظ على المستوى التنافسي للركائز، فيما سيضع بعض العناصر الاحتياطية على المحك في المواجهة الودية الثانية منتصف الأسبوع.

أمقران لم يفهم ما يحدث بخصوص صفقة تحويله

لم يفهم المهاجم الشاب أمقران ما يحدث له في صفقة تحويله إلى البطولة البرتغالية، ففي الوقت الذي طلبت منه الإدارة الاستعداد من أجل السفر غدا الخميس إلى البرتغال عاودت التحدث معه وأكدت له أن مصير سفره مرتبط بقدوم المناجير الذي تكفل بالصفقة، وأنه في حالة عدم حضور المناجير فإنه سيبقي ينتظر إلى غاية نهاية الموسم، وما يزيد من حيرة المهاجم أمقران أنه لا يملك أي معلومات عن النادي الذي سيلعب له أو أي تفاصيل عن مجرى المفاوضات التي تكفل بها الرئيس حمّار.

خيري يجري العملية الجراحية غدا لدى البروفيسور زموري

سيكون الحارس خيري، غدا الخميس، على موعد مع التنقل إلي مصحة البروفيسور زموري من أجل الخضوع إلى عملية جراحية علي مستوي الركبة من أجل نزع الغضروف، قبل الركون إلى راحة لا تقل عن 4 أسابيع، خاصة أن الحارس يعاني كذلك من إصابة على مستوي الركبة اليسري، ومن ثمة الابتعاد عن التدريبات لفترة شهر على الأقل، مما يجعل منصب حراسة المرمى هاجسا حقيقا في ظل عدم جاهزية الحارس الثالث بلهاني، الذي لايزال بعيدا عن مستواه من جميع الجوانب.

آيت واعمر سيخضع للعلاج في العاصمة

سيواصل وسط الميدان، آيت واعمر، الخضوع إلى العلاج في العاصمة، بعد أن وضع الجبس علي مرفق اليد اليمني، وهو ما سمحت له به الإدارة وسط حالة البرد القاسي الذي تعرفه المنطقة، هذه الأيام، على أن يلتحق منتصف الأسبوع القادم، من أجل الخضوع لفحص طبي لدي طبيب الفريق، لمعرفة مدى تحسن حالته الصحية، ويبقي الأكيد أن آيت واعمر لن يكون جاهزا لحضور المواجهة القادمة أمام أولمبي المدية.