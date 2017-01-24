روراوة يلعب بالشعب الجزائري.. حطم الكرة الجزائرية وبالنسبة له الدولة آلات بين يديه

«ليكانس مهرج تاع سيرك وعليه أن يطلب السماح من الجزائريين»

فتح رئيس اتحاد الشاوية المعاقب، عبد المجيد ياحي، النار على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، من جديد عقب خروج المنتخب الوطني من الدور الأول في نهائيات كاس أمم إفريقيا بالغابون، واعتبر ياحي رئيس الفاف المسؤول الأول على النكسة، وهو الذي تعاقد مع مدرب وصفه بالدمية وطلب منه إيهام الشعب الجزائري بالذهاب بعيدا في الدورة والتأهل للمونديال، وقال في هذا الصدد في تصريح لتلفزيون «النهار» أمس: «الحلقة الرئيسية هي روراوة الذي لعب بالشعب الجزائري وقام باستقدام مدرب دمية، هذا الأخير قدم للجزائر من أجل التهريج وكأنه في سيرك، رئيس الفاف تعاقد مع هذا المهرج كي يقوم بتسييره مثلما يشاء، وطلب منه إيهام الجزائريين بالتأهل إلى المونديال وبلوغ أدوار متقدمة في الكان»، وتابع ياحي قائلا إن روراوة وبتلاعباته وقراراته الانفرادية ضرب طموح الجزائريين عرض الحائط ولا يبالي بأي كان، حيث قال: «روراوة هو المسؤول الأول والوحيد، لعب بالكرة الجزائرية وحطمها بتلاعبه وقراراته الأحادية، وقام بتنصيب أشخاص لا علاقة لهم بالمديريات التقنية وحتى في حال الفشل فهو لا يقوم بالتبرير، فبالنسبة له الدولة آلات بين يديه يقوم بما يشاء». وعن رحيل التقني البلجيكي من على رأس العارضة الفنية قال: «على الأقل ليكانس استحى وقرر الاستقالة، لكن رغم ذلك يجب عليه طلب السماح من الشعب الجزائري والرياضيين السابقين».