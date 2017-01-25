هكذا رد زيدان على منتقدي أداء ريال مدريد

رد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على منتقدي فريقه قبل مواجهة "سيلتا فيغو" في إياب دور الثمانية بكأس الملك بالقول إن التراجع الأخير في مستوى الفريق تم تضخيمه.

وحقق ريال رقما قياسيا جديدا في إسبانيا إذ أنه لم يخسر في 40 مباراة في كل المسابقات وهي المسيرة التي توقفت في وقت سابق من الشهر الجاري ويتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه وتتبقى له مباراة مؤجلة مقارنة ببرشلونة وإشبيلية غريميه المباشرين على اللقب.

وأبلغ زيدان الصحفيين عشية مواجهة "سيلتا فيجو" الأربعاء في الكأس: "الاستماع إلى تلك الأسئلة يدفع للاعتقاد بأننا نكافح للنجاة من الهبوط. مباراة الغد ستكون مثيرة حقا".

وأراح "سيلتا" لاعبيه في خسارته أمام "ريال سوسيداد" في الدوري مطلع الأسبوع استعدادا للقاء إياب دور الثمانية بالكأس وسيدفع زيدان بكامل قوته الضاربة.