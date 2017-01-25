أتمنى لو أصدق الحكومة ولن أتوقف حتى يظهر الحق

دعا مقدم حصة ستاد الكان، التي تبث على قناة النهار، حكيم فيسة الحكومة الجزائرية، إلى الإيفاء بالوعود، وقال حكيم " اتمنى أن أصدق الحكومة ، لأن في الألعاب الأولمبية حدث نفس الشيء لكني أنا لن أتوقف عن الحديث حتى تظهر الحقيقة".

وجاءت تصريحات المقدم، بعد أن أمر وزير الشباب والرياضة من الطاقم الفنّي للمنتخب الوطني على رأسهم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بتقديم توضيحات حول ما جرى في المنتخب الوطني بعد خروجه مبكرا من نهائيات كأس أمم افريقيا 2017 التي تجرى في الغابون، دون أي تشريف.