تجريد يوسين بولت من ذهبية أولمبية

فقد يوسين بولت واحدة من تسع ميداليات ذهبية أولمبية فاز بها، وذلك بعدما سقط نيسا كارتر زميله في الفريق الجاميكي في اختبار للمنشطات في أولمبياد بكين 2008. كشف الموقع الرسمي للجنة الأولمبية، أن نتائج تحليل عينة للعداء الجامايكي، نيستا كارتر، جاءت إيجابية، الأمر الذي سيؤدي إلى سحب الميداليات والجوائز، التي حصدها اللاعب في هذه البطولة. وأوصت اللجنة الدولية الأولمبي،ة بتعديل نتائج مسابقة الجري 4x 100 للرجال في بكين 2008، وطلبت من اللجنة الأولمبية الجامايكية، إعادة الميداليات ودبابيس البطولة والشهادات، التي حصل عليها العداء ضمن هذه الدورة. ويجب على الفريق الجاميكي تسليم ميدالياته. وستحصل، ترينيداد وتوباغو على الميدالية الذهبية، بينما ستكون الفضية من نصيب اليابان، وستحصل البرازيل، على البرونزية، وذلك انتظارا لمزيد من النتائج، من برنامج إعادة فحص العينات المحفوظة التابع للجنة الأولمبية الدولية.