مصر وغانا تتأهلان للدور الربع النهائي لكان 2017

تمكن المنتخب المصري من الفوز على المنتخب الغاني بهدف لصفر في سجله الاعب محمد صلاح، وفي المباراة الثانية للمجموعة الرابعة، تعادل الفريقين المالي والاوغندي بهدف لمثله ، لتعود بطاقتي التأهل للمنتخبين المصري من الدور الربع النهائي، من كأس إفريقيا للامم المقامة بالغابون 2017، صاحب صدارة المجموعة بسبعة نقاط ، متبوعا بالمنتخب الغاني برصيد ستة نقاط ، في حين غادر المنتخب المالي بنقطتين والمنتخب الأوغندي بنقطة واحدة . ويذكر أن المنتخب المصري يواجه المنتخب المغربي في مبارات كبيرة .