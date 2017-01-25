إدارة مركب 8 ماي تبلغ إدارة الوفاق عن طريق محضر قضائي وتطالب بمليار و800 مليون

كشفت مصادر موثوقة أن إدارة مركب 8 ماي باشرت الإجراءات القانونية من أجل المطالبة بديونها تجاه إدارة وفاق سطيف، والتي تعود إلى مواسم فارطة، حيث وكلت محضرا قضائيا من أجل إبلاغ إدارة وفاق سطيف، قصد تسديد الديون التي تقع على عاتقها والمقدرة بمليار و800 مليون، والتي تمثل حقوق كراء الملعب لموسمين، زائد فواتير الكهرباء والمياه والناجمة عن استغلال تشكيلة وفاق سطيف الملعب في التدرب ليلا، واستعمال الأضواء الكاشفة. وكانت إدارة المركب، قبل حوالي شهرين، قد تحدثت مع الإدارة من أجل المطالبة بأموالها من دون أن تجد آذانا صاغية، ما جعلها ترفض تشغيل الأضواء الكاشفة مستقبلا، من أجل ضمان تدريبات التشكيلة، ما جعل إدارة الوفاق تقدم مواعيد التدريبات، قبل أن يكون موعد المواجهة الأخيرة أمام شباب قسنطينة، لتخرج الخلافات إلى العلن، أين أعلن الرئيس حمّار في تصريحات إعلامية تهديده بالاستقبال في ملعب البرج، في إشارة إلى عدم استجابة إدارة المركب لطلبه، حين أصر على إزالة الثلوج بكل الطرق بما فيها استعمال الآلات، ليكون رد إدارة المركب بإرسال محضر قضائي للمطالبة بديونها تجاه الفريق.

الإدارة تطلب رخصة استثنائية للمدرب ماضوي

أودعت إدارة وفاق سطيف طلبا رسميا على طاولة الرابطة المحترفة من أجل استفادة المدرب الرئيسي للتشكيلة من رخصة استثنائية تتيح له توجيه لاعبيه من على كرسي الاحتياط، إلى غاية أن تفصل لجنة المنازعات في شكوى المدرب السابق، عبد القادر عمراني،، خاصة أن الإدارة لا يمكنها ترسيم عقد المدرب ماضوي إلى غاية صدور قرار اللجنة، وتبقى الإدارة تترقب أن توافق الرابطة على الطلب قبل موعد المواجهة القادمة أمام أولمبي المدية، وضمان حضور ماضوي على التماس. وكان المدرب ماضوي قد تحدث في نهاية المباراة مع الإدارة وطالب بالتعجيل بإيجاد حل لملف ترسيم توقيعه على العقد.

أمقران تلقى موعدا آخر للسفر الأسبوع القادم

عاود المهاجم الشاب أمقران الحديث مع الإدارة بخصوص صفقة تحويله إلى البطولة البرتغالية، خاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن احتمال بقائه إلى غاية نهاية الموسم، حيث أراد أمقران التأكد من مدى صحة هذه الأخبار، ليكون رد الإدارة التي طلبت منه الاستعداد للسفر الأسبوع القادم وقبل موعد نهاية آجال التحويلات في البطولة البرتغالية، يوم 31 جانفي القادم، من دون أن يتحصل على أي معلومات أو ضمانات تؤكد قرار الإدارة، حيث لم يجد المهاجم سوى مواصلة التدرب وانتظار ما ستؤول إليه الأمور.

الإدارة متخوفة من برمجة لقاء بلوزداد يوم السبت

تتخوف إدارة وفاق سطيف، بعد عودة المنتخب العسكري عقب إقصائه من منافسة كاس العالم، من إقدام الرابطة المحترفة على برمجة مواجهة الجولة 17 أمام شباب بلوزداد في موعدها الأصلي، أمسية السبت القادم، والتراجع عن قرار تأجيل المباراة، خاصة بعد أن وضع الطاقم الفني برنامجا تدريبيا على اعتبار ركون التشكيلة إلى الراحة نهاية الأسبوع الحالي، حيسث منح راحة 3 أيام للاعبين، حيث كان موعد العودة إلى التدريبات أمس الأربعاء، إذ أن الإدارة من المؤكد أنها سترفض القرار.

ماضوي قدّم موعد الوديات تحسبا لمواجهة بلوزداد

سارع المدرب السطايفي إل ى تقديم موعد المواجهتين الوديتين أمام البويرة وعين لحجر إلى أمسية السبت، بعد أن كان لقاء عين لحجر مبرمجا يوم الإثنين، خاصة أن احتمال برمجة المواجهة المتأخرة أمام شباب بلوزداد أمسية الثلاثاء القادم ممكن، حيث فضل جمع اللقاءين في يوم واحد، ووضع تشكيلتين واحدة ستواجه عين لحجر في ملعب 8 ماي والثانية ستواجه مولودية البويرة في ملعب الباز، أين يجري المنافس تربصه المغلق الذي يختتم اليوم.

الرباعي المستقدم سيواجه عين لحجر مع الأساسيين

ضبط الطاقم الفني استرايجية المواجهتين الوديتين، بعدما قام بتقسيم التعداد إلى تشكيلتين، واحدة متكونة من الركائز التي كانت قد واجهت شباب قسنطينة الأسبوع الفارط، يضاف إليها الرباعي المستقدم كل من بوطبة، ايبوزين، بوڤروة وملولي، والتي ستواجه فريف عين لحجر في ملعب 8 ماي، والثانية متكونة من العناصر الاحتياطية ورباعي تعداد الآمال، والتي ستواجه مولودية البويرة فوق أرضية ملعب الباز.

حصتان تدريبيتان بداية من اليوم إلى الاثنين

تخضع التشكيلة، بداية من صبيحة اليوم الخميس، إلى التدرب مرتين يوميا واحدة صباحية والحصة الثانية مسائية، وسيدون هذا العمل المكثف إلى غاية الإثنين القادم، وسيدخل اللاعبون مواجهتي السبت القادم، بعد أن يكونوا قد خضعوا إلى حصة بدنية في نفس الصبيحة، حيث يبقى الهدف من برمجة المواجهتين من أجل تحسين الأداء البدني للاعبين، على أن يتم تخفيف حجم العمل بداية من الثلاثاء القادم، وبرمجة حصة واحدة إلى غاية موعد مواجهة أولمبي المدية، يوم السبت 4 فيفري.