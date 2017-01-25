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سيلتا فيغو يطيح بريال مدريد ويتأهّل إلى الدور نصف النهائي

  • 25/01/2017
  • خ. صديق
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سيلتا فيغو يطيح بريال مدريد ويتأهّل إلى الدور نصف النهائي تحميل الملف

خرج فريق ريال مدريد، من الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا، على يد مضيفه سيلتا فيغو، إثر تعادله معه (2-2)، في مباراة الإياب التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وافتتح سيلتا فيغو التسجيل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بهدف جاء "بنيران صديقة"، سجله "بالاختصاص"، المدافع البرازيلي دانيلو، خطأ في مرماه. وأدرك البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التعادل للملكي، بتسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة، عند الدقيقة 62، من زمن اللقاء، على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو.

موضوع : سيلتا فيغو يطيح بريال مدريد ويتأهّل إلى الدور نصف النهائي
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