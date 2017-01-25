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وزير الشباب والرياضة الأسبق قيدوم .. لن أسامح روراوة مدى الحياة

  • 25/01/2017
  • ياسين مبروكي
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وزير الشباب والرياضة الأسبق قيدوم .. لن أسامح روراوة مدى الحياة تحميل الملف

خرج الوزير الأسبق يحي قيدوم عن صمته، وكشف في اتصال هاتفي بقناة النهار في حصة ستاد الكان ، بأنه ملّ من ممارسات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، رغم محاولاته العديدة لا قناعه بالعديد من النقاط والأمور الضرورية ، التي من بينها التزامه بعهدتين وفقط ، وأنا من أمر ببناء مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ليس كما يشاع ، وأقل ما يمكنني أن أقوله على الفاف اليوم بأنها حقارة ، ولن أسامحهم لخيانة الشباب الجزائري وعدم اعطائهم الفرص السانحة للتألق والبروز محليا ودوليا. 


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موضوع : وزير الشباب والرياضة الأسبق قيدوم .. لن أسامح روراوة مدى الحياة
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