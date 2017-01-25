وزير الشباب والرياضة الأسبق قيدوم .. لن أسامح روراوة مدى الحياة

خرج الوزير الأسبق يحي قيدوم عن صمته، وكشف في اتصال هاتفي بقناة النهار في حصة ستاد الكان ، بأنه ملّ من ممارسات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، رغم محاولاته العديدة لا قناعه بالعديد من النقاط والأمور الضرورية ، التي من بينها التزامه بعهدتين وفقط ، وأنا من أمر ببناء مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ليس كما يشاع ، وأقل ما يمكنني أن أقوله على الفاف اليوم بأنها حقارة ، ولن أسامحهم لخيانة الشباب الجزائري وعدم اعطائهم الفرص السانحة للتألق والبروز محليا ودوليا.