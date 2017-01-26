كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة فردية جديدة .. تعرف عليها

واصل النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم كريستيانو رونالدو، حصد الألقاب الفردية بعد موسم تاريخي قاد من خلال "الملكي" للتتوج بالثلاثية القارية بالإضافة للتتويج باليورو مع منتخب بلاده البرتغال .

وبعد اكتساح صاحب الـ 31 عاما الجوائز الفردية الرسمية، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل مجلة "فرانس فوتبول" للمرة الرابعة في تاريخه، بالإضافة إلى فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وجوائز أخرى مرموقة ممثل "غلوب سوكر" وغيرها، أضاف اليوم جائزة فردية أخرى.

وجاءت الجائزة هذه المرة من الصين، بحصوله على أكبر عدد من أصوات المشجعين الصينيين لموقع "Dongqiudi"، المدعوم من قبل مجموعة "سانينج" المستحوذة على نادي الإنتر.

وتفاعل صاروخ ماديرا مع الحدث، بنشر صورته على حسابه على "إنستغرام" بعد استلامه الجائزة، وكتب: "شكرا على دعم المشجعين الصينيين".