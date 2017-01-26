الرابطة المحترفة الاولى موبيليس تبرمج مباراتين متأخرتين يوم 14 فيفري

ستجري المباراتان المتأخرتان بين مولودية بجاية واتحاد الجزائر من جهة، و مولودية وهران و شباب بلوزداد من جهة أخرى، يوم الثلاثاء 14 فيفري المقبل ابتداءا من 00،14 زوالا ، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس الرابطة المحترفة لكرة القدم. وبرمج لقاء، الموب واتحاد العاصمة ، بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، فيما سيجري اللقاء الثاني بين الحمراوة وشباب بلوزداد، بملعب أحمد زبانة بوهران، أما اللقاء الثالث المتأخر لنفس الجولة ال 16، بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، فلم تتم إعادة برمجته بعد.