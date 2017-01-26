تقديم 3 مباريات من الجولة 19 للرابطة الأولى ليوم الثلاثاء7 فيفري

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تقديم ثلاث مباريات عن الجولة ال 19 للبطولة المحترفة الأولى موبيليس، ليوم الثلاثاء 7 فيفري، حسبما أعلنت عنه اليوم الهيئة اليوم الخميس على موقعها الرسمي. ويتعلق الأمر بالمباريات التالية، مولودية الجزائر نصر حسين داي، شبيبة القبائل وفاق سطيف، واولمبي المدية شبيبة الساورة. وحسب، الهيئة المكلفة بتسيير المنافسات الوطنية، فقد تم تقديم هذه المباريات، بسبب مشاركة أندية مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل، و شبيبة الساورة، في المنافسات الإفريقية رابطة الأبطال، وكأس الكونفيديرالية. ويستقبل، العميد فريق النصرية بملعب 5 جويلية سا 00 :17، فيما تواجه شبيبة القبائل منافسها وفاق سطيف بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو سا 00 :16 ويجرى لقاء، اولمبي المدية شبيبة الساورة بملعب الامام لياس بالمدية سا 00 :15. أما باقي المباريات، فبرمجت ليومي الخميس 9 فيفري والسبت 11 فيفري. برنامج الجولة ال 19: الثلاثاء 7 فيفري:

المدية : أولمبي المدية - شبيبة الساورة سا 00 :15

تيزي وزو : شبيبة القبائل - وفاق سطيف سا 00 :16

الجزائر 5 جويلية : مولودية الجزائر - نصر حسين داي سا 00 :17

الخميس 9 فيفري سا 00 :16:

بلعباس : اتحاد بلعباس - مولودية وهران

الجزائر 20 أوت : شباب بلوزداد - مولودية بجاية

السبت 11 فيفري سا 00 :15:

غليزان : سريع غليزان - دفاع تاجنانت

الجزائر الحراش : اتحاد الحراش - شباب باتنة

قسنطينة : شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر سا 00 :16.