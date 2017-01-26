الحماية المدنية تنقد شخص جرفته سيول سد الشليف بمستغانم

تدخلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية، مساء أمس الأربعاء، ببلدية سيدي بلعطار بمستغانم، لإنقاذ شخص من الغرق، بعدما جرفته السيول المتدفقة من سد الشليف، نتيجة ارتفاع منسوبه بفعل الامطار الغزيرة، حسبما علم اليوم الخميس، لدى نفس المصالح. وقد تم إنقاذ هذا الشخص، من الغرق بعد محاولته عبور طريق كانت مغمورة بالسيول، بمخرج بلدية سيدي بلعطار، وفق نفس المصدر، الذي أشار الى أنه في صحة جيدة. كما تمكن أعوان الحماية المدنية، أمس من إنقاذ عائلة متكونة من خمسة أفراد امرأتين و3 أطفال، كانت عالقة بمسكنها المتواجد بحي طبانة العتيق بمدينة مستغانم، اثر انهيار جزئي للسلم والرواق بالطابق العلوي للبناية.