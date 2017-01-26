بالفيديو.. غريب.. روراوة أخطأ في إستقدام المدربين السابقين

تحاشى، عمر غريب رئيس مولودية الجزائر، في حصة ستاد الكان، التي تبث على قناة النهار، الكلام عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، وعن الاخطاء التي إرتكبها في المنتخب الوطني، والوضع الذي ال إلية الخضر، بعد خيبة الامل في الكان والخروج من الباب الضيقة . وأظهر الفيديو أن عمر غريب، إكتفى سوى سوى بالحديث أن روراوة أخطأ في إستقدام المدربين السايقين، وليس في التسيير والمسؤولية لا يتحملها لوحده، وإنما الكل يتقاسم معه المسؤولية، لان رئيس الفاف ليس وحده ولدية مكتب فيدرالي.