تتويج مخلوفي روبة ومليح بلقب أحسن الرياضيين لعام 2016

توج العداء الجزائري توفيق مخلوفي، والاختصاصية في التجذيف أمينة روبة، والسباحة آمال مليح، بلقب أحسن الرياضيين لعام 2016، بمناسبة الطبعة الثالثة من حفل الجوائز الاولمبية، والرياضية الجزائرية، الذي نظمته مساء اليوم الخميس، اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. وجاء تتويج مخلوفي، بعد نيله لميداليتين فضيتين في مسافتي 1500م، و 800 م، في أولمبياد-2016 ،بريو دي جانيرو، في حين حصلت أمين روبة التجذيف، ومليح سباحة، على لقب أحسن رياضية بعد تتويجهما بألقاب إفريقية. ونال عزارة بشير، الاختصاصي في المصارعة الاغريقية الرومانية وزن 85 كلغ، جائزة أحسن رياضي واعد لدى الرجال، بعد حصوله على ميدالية برونزية في مونديال 2016 بماكون فرنسا. ولدى السيدات، عادت جائزة أحسن رياضية واعدة للرباعة فاطمة حيرش البالغة من العمر 16 سنة، بفضل اللقب الإفريقي المحصل عليه لدى الوسطيات. ونالت رياضة المعاقين، نصيبها من التكريم بواسطة عبد اللطيف بقة، البطل البارالمبي في مسافة 1500 متر، ونسيمة صايفي صاحبة ميدالية ذهبية في رمي الصحن، وميدالية فضية في رمي الجلة بأولمبياد 2016 بريو. من جهته، تحصل رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، رشيد حداد على جائزة أحسن مسير رياضي لعام 2016. في الرياضات الجماعية، عادت جائزة أحسن فريق نسوي للاعبات المجمع البترولي لكرة السلة المتوجان باللقب العربي بعمان، وتأهلهن للدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للاندية البطلة، الني دارت بمابوتو الموزمبيق. أما لدى الرجال، فكانت الجائزة من نصيب مولودية بجاية لكرة القدم، التي تأهلت للدور النهائي لكأس الكونفيديرالية الإفريقية. من جهة أخرى، سلمت الجائزة الخاصة للمشوار الرياضي الكامل، لأحسن مسير رياضي لفريال صالحي مبارزة، كما تسلم البطلان الأولمبيان لمسافة 1500 م، نورالدين مرسلي و حسيبة بولمرقة الجائزة الخاصة لمشوارهما الرياضي الكامل. نفس الجوائز الخاصة تسلمتها كل من باية راحولي ألعاب القوى، صوريا حداد (الجيدو، سليمة سواكري الجيدو، وفاطمة الزهراء أوكازي الكرة الطائرة، بالأضافة للفريق الوطني لكرة القدم لعام 1982. وسلمت الجائزة الخاصة لأحسن الهيئات والمنظمات الرياضية، التي خدمت بشكل فعال الرياضة خلال عام 2016 لولايتي الجزائر، ووهران. وخصت، جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا، و اتحاد الكونفديراليات الرياضية الإفريقية، جائزة اعتراف للحكومة الجزائرية، نظير جهودها اتجاه القارة الإفريقية. أما جائزة، الاعتراف الأولمبي و الرياضي، فسلمت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .