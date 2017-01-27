3 أسماء من الخضر ضمن التشكيلة الأسوء للدور الأول من الكان

صنفت صحيفة "فرانس فوتبول"، الدوليين الجزائريين عيسى ماندي وفوزي غلام ونبيل بن طالب، ضمن أسوأ 11 لاعبا في الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017، الذي اختتم أول أمس الأربعاء بالغابون، والذين لم يقدموا ما هو متوقع منهم.

وقدم الثلاثي الجزائري، أداء باهتا لم يعود عليه أنصار ''الخضر''، ما تسبب في خروج المنتخب الوطني من المسابقة في دور المجموعات. وجاء التشكيل بالكامل كالتالي: حارس المرمى : جوبوهو (كوت ديفوار) الدفاع: سيرجي أورييه (كوت ديفوار)، عيسى ماندي (الجزائر)، إيريك بايلي (كوت ديفوار)، فوزي غلام (الجزائر) الوسط: محمد النني (مصر)، نبيل بن طالب (الجزائر)، جون ميشيل سيري (كوت ديفوار) الهجوم: كلينتون نجي (الكاميرون)، بيير إيمريك أوباميانج (الجابون)، فينسنت أبوبكر(الكاميرون).