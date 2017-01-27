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دينامو زغرب الكرواتي يقرر الإحتفاظ بلاعب الخضر سوداني

  • 27/01/2017
  • النهار اون لاين
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دينامو زغرب الكرواتي يقرر الإحتفاظ بلاعب الخضر سوداني تحميل الملف

قرر نادي دينامو زغرب الكرواتي، الإحتفاظ بلاعبه الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، بعد أن كانت النية تتجه للتنازل عنه خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، سيما وأنّ عقده سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وفق ما أوردته الصحافة المحلية اليوم الجمعة.

ونتيجة لذلك، سيكون اللاعب حرًا في اختيار وجهته الجديدة في شهر جوان القادم، وهو ما سيحرم بطل كرواتيا من الإستفادة ماليًا من صفقة انتقاله إلى فريق آخر. وكان سوداني صاحب الـ29 سنة، قد شارك في مباراة واحدة فقط مع المنتخب الوطني في مسابقة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الغابون قبل أن تمنعه الإصابة عن المشاركة في مواجهتي تونس والسنغال. وشارك اللاعب السابق لنادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، مع دينامو زغرب، خلال الموسم الحالي في 28 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وأهدى لزملائه 5 تمريرات حاسمة.

موضوع : دينامو زغرب الكرواتي يقرر الإحتفاظ بلاعب الخضر سوداني
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