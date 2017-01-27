مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي كأس الملك

أسفرت قرعة، الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الجمعة، في مدينة لاس روثاس الرياضية بمدريد، عن نهائي مبكر، بين حامل اللقب، برشلونة، وغريمه أتلتيكو مدريد، في حين سيجمع نصف النهائي الآخر بين سيلتا فيجو، قاهر ريال مدريد، وألافيس. وينتظر أن يزور برشلونة ملعب فيسنتي كالديرون، في لقاء الذهاب المنتظر في الأول من فيفري، على أن يقام لقاء العودة بمعقله في كامب نو يوم 8 من نفس الشهر، والأمر مثله لسيلتا فيجو الذي سيقام لقاء الذهاب على ملعبه في بالايدوس بإقليم جاليثيا، على أن يقام لقاء العودة بأرض الفريق الباسكي، على ملعب مينديثوروثا. وكانت، آخر مرة يلتقي فيها برشلونة بأتلتيكوب بالكأس، قبل موسمين، في 2014-2015 بالدور ربع النهائي، وفاز برشلونة ذهابا في كامب نو بهدف نظيف، وأيابا أيضا 3-2 في الكالديرون. وسيحتضن الكالديرون، هذا الموسم لقاء الذهاب أملا في التأهل للنهائي للمرة العشرين، وتكرار تتويجه باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مثلما فعل في موسم 2012-2013. في حين، يطمح رجال لويس إنريكي، في التتويج باللقب للمرة الـ29 ، علما بأنهم يحملون الرقم القياسي، وأبطال الكأس، في آخر موسمين. ويتأهل سيلتا فيجو، لنصف نهائي الكأس للعام الثاني تواليا، وقد ودع البطولة الموسم الماضي على يد إشبيلية، الذي خسر بعدها النهائي أمام البرسا. وتعد هذه المرة الـ11 التي يتأهل فيها سيلتا فيجو لنصف النهائي، ويبحث مدربه ادواردو بيريزو، بقوة عن إحراز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي. أما ألافيس، الذي بلغ نصف النهائي للمرة الأولى بعد 13 عاما، فقد أطاح بألكوركون من ربع النهائي، الفريق الوحيد بدوري الدرجة الثانية الذي كان مستمرا بالمنافسات. وفي المرة الوحيدة، له بالمربع الذهبي في 2004 ، خسر أمام ريال ساراجوسا، وبهذا الشكل سيحاول الإطاحة بسيلتا لخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه.