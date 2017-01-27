فوز أولمبي المدية على مولودية وهران في الجولة الـ 17

تغلب أولمبي المدية على مولودية وهران بنتيجة 1-0، الشوط الأول 0-0، في لقاء مقدم عن الجولة ال17 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة موبيليس لكرة القدم، جمعت بينهما اليوم الجمعة، بملعب الامام الياس المدية. وسجل الهدف الوحيد للمباراة، اللاعب بوصبيعة في الدقيقة 77 لاولمبي المدية. بعد هذا الفوز، يلتحق اولمبي المدية مؤقتا بمولودية وهران ووفاق سطيف، في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر، مولودية الجزائر. وتجري حاليا، المباراة الثانية لهذا اليوم بين شباب قسنطينة وشبيبة الساورة. الجمعة: أولمبي المدية - مولودية وهران 1-0 الهدف: أ.المدية: بوصبيعة 77 شباب قسنطينة - شبيبة الساورة جارية حاليا الأهداف: السبت 28 جانفي : ملعب 5 جويلية الجزائر : مولودية الجزائر - اتحاد الحراش 00 :16 سا ملعب 24 فيفري سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - شباب باتنة 00 :16 سا ملاحظة : تم تأجيل إلى موعد لاحق مباريات سريع غليزان-إتحاد الجزائر، و شبيبة القبائل-نصر حسين داي، وشباب بلوزداد-وفاق سطيف، و دفاع تاجنانت-مولودية بجاية، بسبب التزامات بعض لاعبي هذه الأندية مع المنتخبين الأول والعسكري.

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 30 15

2 . مولودية وهران 28 16

--. وفاق سطيف 28 16

--. أولمبي المدية 28 17

5 . اتحاد الجزائر 26 15

6 . شبيبة الساورة 25 16

7. اتحاد بلعباس 24 16

-- . نصر حسين داي 24 16

9 . اتحاد الحراش 19 16

--. شباب باتنة 19 16

11. شباب بلوزداد 16 15

--. شبيبة القبائل 16 15

--. دفاع تاجنانت 16 16

14. شباب قسنطينة 14 16

15. سريع غليزان 13 16

16. مولودية بجاية 11 15.