فوز شباب قسنطينة على شبيبة الساورة في الجولة ال17 من الرابطة الأولى

فاز شباب قسنطينة على شبيبة الساورة بنتيجة 1-0، الشوط الأول 0-0، في لقاء مقدم عن الجولة ال17 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة موبيليس لكرة القدم، جمعت بينهما اليوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. وجاء الهدف الوحيد للمباراة، عن الطريق اللاعب الأيفواري مانوتشو د47. بهذا الفوز، بتنفس الشباب القسنطيني الصعداء بصعوده مؤقتا للمركز 11 بمجموع 17 نقطة، فيما ابقى شبيبة الساورة خامسة ب 25 نقطة. وفي وقت سابق من اليوم، تغلب اولمبي المدية على مولودية وهران 1-0 ليلتحق به وبوفاق سطيف مؤقتا في المركز الثاني، برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر، مولودية الجزائر. الجمعة: أولمبي المدية - مولودية وهران 1-0 الهدف: أ.المدية: بوصبيعة 77 شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 1-0 الهدف: ش. قسنطينة: مانوتشو 47 السبت 28 جانفي : ملعب 5 جويلية الجزائر : مولودية الجزائر - اتحاد الحراش 00 :16 سا ملعب 24 فيفري سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - شباب باتنة 00 :16 سا ملاحظة : تم تأجيل إلى موعد لاحق مباريات سريع غليزان-إتحاد الجزائر، وشبيبة القبائل-نصر حسين داي، وشباب بلوزداد-وفاق سطيف، ودفاع تاجنانت-مولودية بجاية، بسبب التزامات بعض لاعبي هذه الأندية مع المنتخبين الأول والعسكري.

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 30 15

2 . مولودية وهران 28 16

--. وفاق سطيف 28 16

--. أولمبي المدية 28 17

5 . اتحاد الجزائر 26 15

6 . شبيبة الساورة 25 17

7. اتحاد بلعباس 24 16

-- . نصر حسين داي 24 16

9 . اتحاد الحراش 19 16

--. شباب باتنة 19 16

11. شباب قسنطينة 17 17

12. شباب بلوزداد 16 15

--. شبيبة القبائل 16 15

--. دفاع تاجنانت 16 16

15. سريع غليزان 13 16

16. مولودية بجاية 11 15.