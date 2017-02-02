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الكاميرون تتفوق على غانا وتضرب موعدا مع مصر في نهائي الكان

  • 02/02/2017
  • yacine mabrouki
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الكاميرون تتفوق على غانا وتضرب موعدا مع مصر في نهائي الكان تحميل الملف

 تمكن المنتخب الكاميروني من التأهل لنهائي كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الغابون ، بتفوقه في مباراة النصف النهائي على المنتخب الغاني العنيد بهدفين مقابل صفر ، ليضرب المنتخب الكاميروني موعدا مع اللقب ربما يكون الخامس في تاريخ مشاركاتها في الكان ، حيث يعود آخر تتويج لأسود الكاميروني لسنة 2002 حين أقيمت البطولة في مالي ، وسبق للمنتخب الكاميروني وأن فاز بالبطولة أربع مرات ، وتعتبر مواجهته للمنتخب المصري في المباراة النهائية ثأرية بما أن الفراعنة تفوقوا على الأسود في نهائي  كاس الأمم الافريقية سنة 2008 التي استضافتها غانا ، وستقام المباراة النهائية لكان 2017 يوم الأحد المقبل على أن تقام المباراة الترتيبية بين المنتخبين الغاني والبوركينابي .

موضوع : الكاميرون تتفوق على غانا وتضرب موعدا مع مصر في نهائي الكان
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