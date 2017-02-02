رونالدينيو يعود مجدداً إلى نادي برشلونة

أعلن فريق الإسباني، برشلونة رسمياً، عن عودة نجمه البرازيلي السابق رونالدينيو ليكون سفيراً وممثلاً للنادي خلال السنوات القادمة. وتوصل رونالدينيو لإتفاق للعودة للعمل مع برشلونة كسفير للنادي وممثلاً له في أحداث مؤسسية ومناسبات رسمية، وسيتم توقيع العقد مساء غدٍ الجمعة في ملعب الكامب نو بحضور الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو. كما سيلتحق رونالدينيو بموجب عقده الجديد بفريق أساطير برشلونة الذي سيخوض مباريات استعراضية وخيرية عديدة خلال السنة الجارية حول العالم . وسيتم كذلك دمج أكاديمية رونالدينيو تحت لواء مؤسسة مدارس برشونة حول العالم بموجب الاتفاق، كما سيمثل النجم البرازيلي نادي برشلونة في الأحداث الرسمية الخيرية التي تربطه بمؤسسة “اليونيسيف