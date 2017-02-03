ظننت أنني سألعب أكثر في الكان وليكانس لا يفضل لاعبي البطولة البلجيكية

كشف المهاجم الجزائري، سفيان هني، أنه كان ينتظر لعب دقائق أكثر في كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني، موضحا أن المدرب المستقيل من منصبه، مؤخرا، جورج ليكانس، لا يفضل اللاعبين القادمين من بلجيكا، وأكد لاعب أندرلخت البلجيكي في حوارين مع صحيفتي «دي أش» و«سود أنفو» البلجيكيتين، أمس، أنه لم يهضم إلى حد الساعة الإقصاء من «الكان» الذي اعتبره مرا وقاسيا، وقال المهاجم الجزائري: «كنت أنتظر أن ألعب أكثر.. ليكانس يعرف جيدا البطولة البلجيكية، كنت أظن أنني سأحصل على فرص كثيرة حتى أظهر كل إمكاناتي، وقد تبين لي أنه لا يفضل اللاعبين القادمين من بلجيكا، ولكن ما أنا متأكد منه أنه حاول وضع أفضل تشكيلة في كل لقاء»، وأضاف: «المشاركة في الكان تجربة رائعة لا تنسى رغم الإقصاء في وقت مبكر من المنافسة، ولكنني سعيد لأنني اكتشفت كأس إفريقيا»، وتابع قائلا: «الظروف في الكان رغم صعوبتها إلا أنها أعجبتني كثيرا، فأنا لم يسبق لي عيش تجربة مماثلة، عشنا بعض الصعوبات المناخية هناك لأننا غير متعودين عليها»، وقال أيضا: «تنقلنا إلى الغابون في ثوب المرشح ولكننا خرجنا من الدور الأول للأسف، لا أجد الكلمات المناسبة لأعبّر بها عن ما أشعر به من مرارة بعد هذا الإقصاء، فأنا لم أكن أتصور أننا سنخرج بهذه السرعة، على كل حال منتخبنا لديه مجموعة رائعة ومميزة وأنا بدوري راض عما قدمته خلال الدقائق التي لعبتها، رغم أنني كنت أتمنى لو لعبت أكثر ولكن لا يمكنني التدخل في خيارات المدرب».

«كنت أعلم أنني سأخسر مكانتي في أندرلخت بسبب الكان وسأكافح لاستعادتها»

وأكد ذات المتحدث أنه كان يعلم أنه سيخسر مكانته الأساسية في فريقه أندرلخت البلجيكي، بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، ولكنه أكد في المقابل أنه سيعمل جاهدا لاستعادتها، كما أكد أنه ليس محبطا تماما من وضعيته، وقال في هذا الشأن: «كنت أعلم مسبقا أنني سأفقد مكاني عندما أتنقل مع المنتخب الوطني للمشاركة في الكان، فريقي فاز بمبارتين وأنا لم أكن موجودا ولست متذمرا أو محبطا من ذلك، بل بالعكس سأكافح للحصول على مكانتي في التشكيلة مرة أخرى»، وأضاف: «لست نادما لأنني لعبت كأس إفريقيا، وكان يمكن أيضا أن أفقد مكانتي في فريقي حتى وأنا في بلجيكا، لذلك فإن الأمر عادي وسأعود بقوة».