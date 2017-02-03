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بالفيديو عضو باتحاد الكرة المصري ..الاستقرار وراء تألق المنتخب المصري

  • 03/02/2017
  • yacine mabrouki
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بالفيديو عضو باتحاد الكرة المصري ..الاستقرار وراء تألق المنتخب المصري تحميل الملف

كشف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم مجدي عبد الغني ، عن اسباب تألق المنتخب المصري في نهائيات كأس الامم الافريقية المقامة حاليا بالغابون ، ووصوله للمباراة النهائية التي ستجمعه بالمنتخب الكاميروني مساء الأحد المقبل ، مرجعا ذلك للسياسة التي انتهجها الاتحاد من خلال انتقاء الطاقم الفني والحفاظ على استقراره ، والاعتماد على سياسة وزاضحة في الاعتماد على الاعبين المحليين وتدعيم الصفوف بمجموعة من المحترفين ، والتركيز الكلي من طرف الطاقم الفني والاعبين والمسيرين على هدف واحد هو التألق وتقديم مستويات كروية أحسن ، والعمل دائما عل روح المجموعة وتماسك الاعبين فيما بينهم ، متمنيا الفوز للمنتخب المصري بالكأس الثامنة في تاريخه على حساب المنتخب الكاميروني العنيد .


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موضوع : بالفيديو عضو باتحاد الكرة المصري ..الاستقرار وراء تألق المنتخب المصري
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