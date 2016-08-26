مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار حظر البوركيني في شواطئ فرنسا

علق مجلس الدولة الفرنسي، قرارا بحظر لباس بحر المحجبات "البوركيني" في عدة بلدات فرنسية قامت بفرضه، لأنه يرى في لباس البحر الإسلامي "البوركيني" بدلة مؤدبة و تحترم العلمانية، كما انتقذ مجلس الدولة الفرنسي بشدة قرار بعض البلديات التي فرضت حظر البوركيني في شواطئها.للإشارة، حظرت حوالي 15 مدينة فرنسية ارتداء البوركيني في شواطئها المحلية، في خطوة أثارت أصداء شديدة في فرنسا بل في الدول الإسلامية. كما أعرب وزير الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، عن دعمه لهذه المبادرة، لكن عددا كبيرا من السياسيين الفرنسيين الآخرين انتقدوها بشدة .