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تراجعنا لأن أمن الجزائر أولى من العطلة

  • 20/12/2016
  • خ. صديق
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تراجعنا لأن أمن الجزائر أولى من العطلة تحميل الملف

أطراف حاولت استغلال احتجاج التلاميذ لخدمة أغراض دنيئة» «كل المؤسسات مفتوحة بداية من الأحد لتقديم دروس الدعم لمن أراد الدراسة» «ما حدث في عنابة وبجاية وبسكرة أمر خطير استدعى تمديد العطلة»

تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن قرار تقليص العطلة الشتوية التي كانت محددة بأسبوع واحد فقط بدل أسبوعين، وهذا بعد 24 ساعة من التصريح الأخيرة للوزيرة بن غبريت الذي خصت به «النهار»، وأكدت فيه استحالة تمديد العطلة وأن الكلمة الأخيرة هي 10 أيام فقط، لأن القرار يصب في مصلحة التلاميذ والأساتذة.وقالت بن غبريت، أمس، في تصريح للنهار بأنه تقرر التراجع عن تحديد العطلة بـ10 أيام، كما كان مقررا، وتمديدها إلى غاية 8 جانفي المقبل بداية من نهار اليوم، مرجعة ذلك إلى التقارير الأمنية التي بلغتها، والتي تتحدث عن «تخلاط» كبير من قبل أطراف لا علاقة لها بالقطاع تستغل التلاميذ لتحقيق أغراض دنيئة.وكشفت الوزيرة عن أعمال شغب وعمليات تخريب رافقت الحركات الاحتجاجية التي دخل فيها التلاميذ ببعض الولايات، حيث تم استهداف مديرية التربية لولاية بجاية ومقر ولاية عنابة، ونقاط أخرى أوجبت العدول عن قرار تقليص العطلة مفظلة بذلك الوزارة قطع باب التخلاط للحفاظ على الأمن وسد الباب أمام «الخلاطين».وأضافت بن غبريت، أن مصلحة الجزائر أولى من الجانب البيداغوجي والعطلة، وأن الوقوف في وجه «الخلاطين» الذين يريدون استغلال الفرصة لتحقيق أغراض دنيئة ولو على حساب التلاميذ وأمن البلاد، مشيرة إلى أن الرضوخ لمطلب التلاميذ في مثل هذه الظروف والمعطيات لا يعد ضعفا، وإنما هو بالعكس من ذلك، حكمة، لكشف أعداء الجزائر والاستقرار.وفي سياق ذي صلة، قالت الوزيرة إن إعادة تمديد العطلة سيكون استثنائيا هذه السنة، مع أمل تطبيق القرار بداية من عطلة الشتاء للموسم الدراسي المقبل، في إطار الإصلاحيات المبرمجة، مشيرة إلى أن أغلب التلاميذ التزموا بالدراسة هذا الأسبوع، وأن الحركات الاحتجاجية مست عددا محدودا من المؤسسات التربوية.وأكدت بن غبريت، أنه واستدراكا لهذا القرار، فقد تقرر فتح جميع المدارس والثانويات أمام المتمدرسين الراغبين في مواصلة الدراسة وتلقي دروس الدعم، وذلك بداية من الأحد القادم، حيث أكدت إعطاء تعليمات بضرورة تكثيف دروس الدعم والتركيز عليها خلال العطلة.ويُذكر أن الوزيرة كانت صرّحت، أول أمس، حصريا لـ«النهار» بعدم التراجع عن قرار تقليص العطلة إلى 10 أيام، كرد على الاحتجاجات التي اجتاحت عديد الولايات من قبل التلاميذ نطالبين بضرورة تمديد العطلة والعودة للغعمل بنظام العطل القديم، وبصفة خاصة الفصل الأول الذي يعد أطول فصول السنة الدراسية ويحتاج حسبهم إلى راحة للتلميذ.


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موضوع : تراجعنا لأن أمن الجزائر أولى من العطلة
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(34 )

تعقيب
1 عباس شريط البليدة 2016/12/20
** اذا كان تحرك التلاميذ وخروجهم الى الشارع هو وليد ايادي اجنبية ، فعلى المسؤولين عن هذا القطاع قطع وبتر الايادي الخارجية بالتفكير في اتخاذ المواقف قبل اتخاذه وقراءة كل الحسابات والنتائج وبهذا تبتر الايادي وتغلق الافواه ويستفيد التلميذ .
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2 Abdelkrim Alger 2016/12/20
NOTRE MINISTERE DE L'EDUCATION DOIT ASSUMER LES CONSEQUENCES DE CES ACTES ET N'INCRIMINE PAS UN FANTOME DANS LA SOCIETE ET DIRE QU'IL EST RESPONSABLE DE LA MANIPULATION DES ELEVES . CA C'EST TRES GRAVES ET PEUT CREER LE DOUTE DANS LA SOCIETE ET LA DIVERGENCE . SVP NE JOUER PAS AVEC LE FEU LAISSER L'ALGERIE TRANQUILLE SI VOUS POUVER PAS GERER LE SECTEUR AUSSI IMPORTANT ET STRATEGIQUE POUR NOTRE ALGERIE SOUVERAINE ET INDEPENDANTE
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2016/12/20
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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4 Abdelkrim Alger 2016/12/20
DONC SVP SI VOUS CONNAISSEZ QUI MANIPULE IL FAUT LES DENONCER NE SEMER PAS LE DOUTE DANS LA SOCIETE ALGERIENNE QUI EST UNIE NON DIVISIBLE . SVP SOYONS RESPONSABLE OU BIEN LAISSER CE SECTEUR A CELUI QUI VEUT TRAVAILLER ET APPORTER UN PLUS A NOTRE SYSTEME EDUCATIF
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5 فاروق ت الجزائر 2016/12/20
اصبح التلاميذ يتهمون بأنهم عملاء لأيادي خارجية عندما يطالبون بحقوقهم المشروعة.
ما هذا الا هراء و واضح انه هراء عندما تسمعه يتهرب من اعطاء اي دليل على ادعائه السخيف هذا ويبدوا انهم يحاولون فقط التغطية على سوء تسييرهم و فشلهم في القطاع التربوي
اصبحت الجزائر البلد التي تتهم بأنك تهدد امن البلاد عندما تطالب بحقوقك الشرعية. هذا ما وصلنا اليه
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6 عباس شريط البليدة 2016/12/20
** اذا كان تحرك التلاميذ وخروجهم الى الشارع هو وليد ايادي اجنبية ، فعلى المسؤولين عن هذا القطاع قطع وبتر الايادي الخارجية بالتفكير في اتخاذ المواقف قبل اتخاذه وقراءة كل الحسابات والنتائج وبهذا تبتر الايادي وتغلق الافواه ويستفيد التلميذ .
0
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7 Abdelkrim Alger 2016/12/20
AFFICHER LES COMMENTAIRES SVP???????
0
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8 Abdelkrim Alger 2016/12/20
NOTRE MINISTERE DE L'EDUCATION DOIT ASSUMER LES CONSEQUENCES DE CES ACTES ET N'INCRIMINE PAS UN FANTOME DANS LA SOCIETE ET DIRE QU'IL EST RESPONSABLE DE LA MANIPULATION DES ELEVES . CA C'EST TRES GRAVES ET PEUT CREER LE DOUTE DANS LA SOCIETE ET LA DIVERGENCE . SVP NE JOUER PAS AVEC LE FEU LAISSER L'ALGERIE TRANQUILLE SI VOUS POUVER PAS GERER LE SECTEUR AUSSI IMPORTANT ET STRATEGIQUE POUR NOTRE ALGERIE SOUVERAINE ET INDEPENDANTE
0
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9 جنوبي بلاد كل شيء ممكن 2016/12/20
ليست ايادي خارجية من تحرك التلاميذ بل مثل شايب ذراع من المستشارين هم سبب هذه الفوضى التي يعيشها القطاع بتجريب افكار غير مدروسة و الا فكيف تقرر الوزيرة بتقليص العطلة ثم تمددها بعد غضب التلاميذ مثل تقليص ايام الباك ثم حذف التربية الاسلامية و الامثلة كثيرة ، الوزيرة و اتباعها هم من يريدون زعزعة القطاع و تحريكه لجس نبض الشارع الجزائري . بن غبريط خطر على التربية و بالتالي تكون خطر على الجزائر
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10 درار سيدى بلعباس 2016/12/20
وهكذا تسقط بن غبريط نتيجة سياستها الفاشلة فى تسيير القطاع.لأن تقليص العطلة التى كانت تنوي بن غبريط تطبيقها.كان تعنتا واستفزازا للأساتذة بالخصوص.فجاء الرد من طرف التلاميذ سريعا وبالتالي سقطت بن غبريط ككل مرة مرة.
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2016/12/20
NOTRE MINISTERE DE L'EDUCATION DOIT ASSUMER LES CONSEQUENCES DE CES ACTES ET N'INCRIMINE PAS UN FANTOME DANS LA SOCIETE ET DIRE QU'IL EST RESPONSABLE DE LA MANIPULATION DES ELEVES . CA C'EST TRES GRAVES ET PEUT CREER LE DOUTE DANS LA SOCIETE ET LA DIVERGENCE . SVP NE JOUER PAS AVEC LE FEU LAISSER L'ALGERIE TRANQUILLE SI VOUS POUVER PAS GERER LE SECTEUR AUSSI IMPORTANT ET STRATEGIQUE POUR NOTRE ALGERIE SOUVERAINE ET INDEPENDANTE
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12 Abdelkrim Alger 2016/12/20
LA SECURITE DE L"ALGERIE ON DOIVENT LA PENSER DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE C'EST PAS EN ATTENDANT LES EXAMENS ET LES VACANCES SCOLAIRES PUIS ON COMMENCE A SORTIR DES DECISIONS QUI PROVOQUE LES ELEVES. PUIS ON SORT DE NOTRE SILENCE ET ON DIT LES ELEVES SONT MANIPULER. ARRETONS DE FUIR EN AVANT ET DE DONNER UNE IMAGE NON CREDIBLE SUR L'ETAT ALGERIEN SUR LA PRISE DE DECISION A CHAQUE FOIS.
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13 أبو البنين الجزائر 2016/12/20
لماذا لا تتكلموا على المستوى المعيشي للمعلم
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14 فاروق بجاية 2016/12/20
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15 Abdelkrim Alger 2016/12/20
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16 العباس الجزائر 2016/12/21
والله انها امرة فحلة تعترف بالخطا و تتراجع ليس العيب في الخطا ولكن العيب في ان نتمادى في الخطأ شكرا سيدتي الوزيرة
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17 معني الجزائر 2016/12/21
بعد كل المشاكل لي دارتها ,مازالت تهدر و تهدر

سبحان الله وين راهم رجال الوطن
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18 محمد الجزائر 2016/12/21
هناك أيادي تصطاد في الماء العكر وتريد زعزعة إستقرار البلاد وجرها الى ما لا يحمد عقباه....... ولكن حكمة وحنكة السيدة الوزيرة حالت دون دلك وقطعت دابر هؤلاء الخونة.
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19 وحيد سكيكدة 2016/12/21
إنتهت الحرب في سوريا بتدمير البلاد و تشريد العباد و الآن حان الدور على الجزائر و لن يدخر أعداءنا أي جهد لجر البلاد إلى فوضى و لو على حساب التلاميذ و الطلبة. المسؤولية تقع على عاتق الأولياء الذين يتركون أولادهم ينجرون خلف تيارات تأخذهم إلى تدميرهم.
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20 امينة الجزائر 2016/12/21
الله يكون في عونك يا بن غبريط.
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21 شوقي وحيد منصف بريكة 2016/12/21
واش زتدن
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22 محمد لخضر باتنة 2016/12/21
تراجعك
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23 بوكوحرام الجزائر 2016/12/21
التلاميذ والاولياء اغبياء وصدق من قال نحن شعب لا يستحي ...كيف يحتجون على العطلة والسنة الدراسية اكثر من نصفها عطلة يعني حوالي 7 شهور عطلة ..الخلاطين يريدون ان تصبح الجزائر مثل سوريا
حقدا وكراهية لانهم لم يتمكنوا من الوصول الى اعلى كراسي السلطة ..لوكنت مكان الوزيرة لاعطيت شهرا كاملا عطلة لهؤلاء الاغبياء الجهلة الذين ينجرون وراء اعداء الجزائر ...
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24 محمد الجزائر 2016/12/21
في كل مرة تتراجع الوزيرة عن قراراتها، وهل امن الجزائر يهمها في اخر لحظة؟ كان بامكانها دراسة كل ملف مع شركائها ومستشاريها، حتى لا تقع فيما يمس امن الجزائر كما تقول، هذه هي البلاد الارادة الشعبية في واد و الحكومة في واد اخر، و لا يحسنون التخطيط الا في كيفية الاحتفاظ بالكرسي لاطول مدة ممكنة و بس.
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25 حمزة صغيور الجزائر 2016/12/21
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قدور 24
2016/12/21
وكأنني
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2016/12/21
........بوديبة ونواري....................راس الحرباء
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2016/12/21
عذر أقبح من ذنب، لماذا تم أصلا تقليص العطلة حتى تتراجعوا؟ ثم أليس هذا تكريس لساسة الفوضى، التلميذ الذي هو مستقبل البلاد كرستم في ذهنه أن حقوقه ينالها بالفوضى وغلق الطرقات والتكسير، تزرعون بذور الفوضى في جيل المستقبل، تبا وسحقا لكم
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29 جزائري الجزائر 2016/12/21
مفضلة(مفظلة)
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30 قسنطينة 2016/12/21
لقد عرضت الوطن للخطر و بينت هشاشة الوضع. نسأل الله العفو والعافية.
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31 شاوي قح algeria 2016/12/21
لاايادي خارجية ولا داخلية كلما في الامر القرارات العشوائية والعرجاء والمستشارين والمفتشين الذين اتت بهم هذه الوزيرة والذين كانوا في ولاية من الغرب لم يقدروا على تسيير ولاية فكيف يسيرون بلدا عليكم يا مسؤولين اعادة النظر في خدام هذه المؤسسة البالغة الاهمية قبل فوات الاوان ..اتذكر ان وزيرا في هذا القطاع وهو من احسن الوزراء التي عرفتهم البلاد منذ الاستقلال خططت له المافيا مكيدة مدبرة فكانت نهايته الاقالة وهذه الوزيرة اخطاء واخطاء..واخطاء..واخطاء..واخطاء..لاتغتفر وزيد تشرك فمها...ولكن معذرة نسيت بانني في الجزائر.......كم احبك يا وطني ولكن.............
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32 الشاوي ام البواقي 2016/12/21
انسانة تصلح لكل شيئ .....الا قطاع التربية ....كبير عليها .....
قرارات ارتجالية.... دون مشورة ...
قرارات ....صبياتية........هاك.........ردلى......
لاحوال ولا قوة الا بالله.
اين انت ايها الرئيس ...البلاد راخية للهاوية وانت ...نائم فيالعسل والتقارير المغلوطة
اين صناع القرار في الجزائر
هذه الوزيرة ....... يجب ان تقال فورا ...لانها ستاخذ البلاد للفوضى ....عاجلا اواجلا ...بما ان قطاع التربية اصبح يعيش الفوضى العارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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33 Abdelkrim Algerie 2016/12/21
لخانو سعدو يقول بية سحر.
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34 ZINEB alger tiaret 2016/12/22
هذا القرار سيعطي الحق للتلاميذ في اشياء اخرى واحتمال هم من سيقرر اسلئة امتحانات البكالوريا لسنة 2017 كان على اولاياء الأمور ان يضبطو تصرفات اولادهم هذا التلميذ الذي يطالب بالحق في العطلة عليه ان يطالب بتحسيت مستواه العلمي أولا .................... وهذا الأمر يدل على أننا في جيل action ........................ اين ولاة الأمور هذي مسؤولياتكم اتجاه هذا الجيل
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  • عريض
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