تراجعنا لأن أمن الجزائر أولى من العطلة

أطراف حاولت استغلال احتجاج التلاميذ لخدمة أغراض دنيئة» «كل المؤسسات مفتوحة بداية من الأحد لتقديم دروس الدعم لمن أراد الدراسة» «ما حدث في عنابة وبجاية وبسكرة أمر خطير استدعى تمديد العطلة»

تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن قرار تقليص العطلة الشتوية التي كانت محددة بأسبوع واحد فقط بدل أسبوعين، وهذا بعد 24 ساعة من التصريح الأخيرة للوزيرة بن غبريت الذي خصت به «النهار»، وأكدت فيه استحالة تمديد العطلة وأن الكلمة الأخيرة هي 10 أيام فقط، لأن القرار يصب في مصلحة التلاميذ والأساتذة.وقالت بن غبريت، أمس، في تصريح للنهار بأنه تقرر التراجع عن تحديد العطلة بـ10 أيام، كما كان مقررا، وتمديدها إلى غاية 8 جانفي المقبل بداية من نهار اليوم، مرجعة ذلك إلى التقارير الأمنية التي بلغتها، والتي تتحدث عن «تخلاط» كبير من قبل أطراف لا علاقة لها بالقطاع تستغل التلاميذ لتحقيق أغراض دنيئة.وكشفت الوزيرة عن أعمال شغب وعمليات تخريب رافقت الحركات الاحتجاجية التي دخل فيها التلاميذ ببعض الولايات، حيث تم استهداف مديرية التربية لولاية بجاية ومقر ولاية عنابة، ونقاط أخرى أوجبت العدول عن قرار تقليص العطلة مفظلة بذلك الوزارة قطع باب التخلاط للحفاظ على الأمن وسد الباب أمام «الخلاطين».وأضافت بن غبريت، أن مصلحة الجزائر أولى من الجانب البيداغوجي والعطلة، وأن الوقوف في وجه «الخلاطين» الذين يريدون استغلال الفرصة لتحقيق أغراض دنيئة ولو على حساب التلاميذ وأمن البلاد، مشيرة إلى أن الرضوخ لمطلب التلاميذ في مثل هذه الظروف والمعطيات لا يعد ضعفا، وإنما هو بالعكس من ذلك، حكمة، لكشف أعداء الجزائر والاستقرار.وفي سياق ذي صلة، قالت الوزيرة إن إعادة تمديد العطلة سيكون استثنائيا هذه السنة، مع أمل تطبيق القرار بداية من عطلة الشتاء للموسم الدراسي المقبل، في إطار الإصلاحيات المبرمجة، مشيرة إلى أن أغلب التلاميذ التزموا بالدراسة هذا الأسبوع، وأن الحركات الاحتجاجية مست عددا محدودا من المؤسسات التربوية.وأكدت بن غبريت، أنه واستدراكا لهذا القرار، فقد تقرر فتح جميع المدارس والثانويات أمام المتمدرسين الراغبين في مواصلة الدراسة وتلقي دروس الدعم، وذلك بداية من الأحد القادم، حيث أكدت إعطاء تعليمات بضرورة تكثيف دروس الدعم والتركيز عليها خلال العطلة.ويُذكر أن الوزيرة كانت صرّحت، أول أمس، حصريا لـ«النهار» بعدم التراجع عن قرار تقليص العطلة إلى 10 أيام، كرد على الاحتجاجات التي اجتاحت عديد الولايات من قبل التلاميذ نطالبين بضرورة تمديد العطلة والعودة للغعمل بنظام العطل القديم، وبصفة خاصة الفصل الأول الذي يعد أطول فصول السنة الدراسية ويحتاج حسبهم إلى راحة للتلميذ.