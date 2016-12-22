ليكنس يعلن عن القائمة الموسعة للخضر استعدادا لكان 2017

أعلن الناخب الوطني جورج ليكنس اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين الذين يشاركون في كأس إفريقيا 2017.وقد أكّد ليكنس عودة جمال مصباح، في حين تمّ استدعاء عزي وادريس سعدي بلخيثر لأول مرة، اما في حراسة المرمى فسيكون كل من مبولحي، رحماني، عسلة .أمّا في الدفاع فنجد كل من عزي، ماندي، بلقروي، غلام، مجاني، مصباح، مفتاح، بلخيثر، بن يحيى، كادامور وفرحاني.وفي وسط الميدان بن ناصر، بن طالب، تايدر، براهيمي، فغولي، عبيد قديورة، اما في الهجوم فاستدعى ليكنس كل من سليماني سوداني محرز بن زية غزال سعدي بلفوضيل بونجاح وناس