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هلاك طفلين إثر سقوطهما في قناة للصرف الصحي بباتنة

  • 22/12/2016
  • النهار أون لاين
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هلاك طفلين إثر سقوطهما في قناة للصرف الصحي بباتنة تحميل الملف

هلك طفلان (بنت و ولد) يبلغان من العمر 4 سنوات اليوم الخميس غرقا في حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي بمشتة القرنيني ببلدة عزيل عبد القادر بولاية باتنة حسبما أكده المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية زهير نكاع.

و قد تم انتشال الضحيتين و هما أبناء عم من طرف أفراد من عائلتيهما قبل أن يتم إخطار عناصر الحماية المدنية بعد ذلك في حدود الساعة الواحدة من بعد الظهر اليوم حسب ذات المصدر الذي أوضح بأن الحفرة كانت مغطاة جزئيا في الهواء الطلق. و أوضح المصدر بأن جثتي الطفلين حولتا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببريكة فيما فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب و ملابسات الحادث.

موضوع : هلاك طفلين إثر سقوطهما في قناة للصرف الصحي بباتنة
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