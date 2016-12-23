إختطاف طائرة ليبية على متنها 118 راكبا بمالطا

أعلنت السلطات المالطية، إختطاف طائرة ليبية من طراز إيرباص 320 من قبل شخصين، كانت تضمن رحلة داخلية في مطار سبها بجنوب البلاد إلى العاصمة طرابلس، وأجروا قائد الطائرة على تغير المسار والهبوط في مطار مالطا الدولي.

وأضافت السلطات المالطية، أنه فور هبوط الطائرة في مطار مالطا الدولي شرعوا في التفواض مع خاطفي الطائرة. وقال رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات، أنه تم إبلاغه عن اختطاف محتمل لطائرة تابعة للخطوط الجوية الافريقية وعلى متنها 118 راكبا هبطت بمالطا، مشيرا إلى أنه من بين الركاب 83 رجلا و28 امرأة وطفل واحد. ويشار إلى أن الطائرة المختطفة هي تابعة للخطوط الجوية الإفريقية وكان على متنها راكبا، كانت تضمن رحلة داخلية في ليبيا، وحسب وسائل إعلامية مالطية فقد هدد الخاطفون بتفجير الطائرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.