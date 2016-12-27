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خمسة وثلاثون ألف مكتتب في عدل 2 تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم

  • 27/12/2016
  • النهار أون لاين
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خمسة وثلاثون ألف مكتتب في عدل 2 تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم تحميل الملف

عرفت عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل" المسجلين الكترونيا في 2013 محاولة ولوج 7 ملايين مكتتب للموقع الخاص. وحسب مصادر مطلعة، تمكن 35 ألف مكتتب في عدل 2 من اختيار مواقع سكناتهم إلى غاية 11 سا صباحا. من جهتها قامت وكالة تحسين السكن وتطويره بفتح مكتب خاص بمقرها المركزي أمام المكتتبين الذين فقدوا ''كلمة السر ''، للإشارة ستستمر عملية اختيار المواقع السكنية سيتواصل إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية دون تحديد أجل زمني.

 

موضوع : خمسة وثلاثون ألف مكتتب في عدل 2 تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم
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(5 )

تعقيب
1 LAID Algérie 2016/12/27
نحن سكان البليدة مواطنون من الدرجة الثانية من المفروض سكنات بوعينان لنا
هل هذا حق ؟ الأماكن الجيدة لهم و مصير البليدين المناطق المعزولة
0
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2 med algerie 2016/12/27
الرجاء توضيح العملية و ماذا يعني code ou mot de passe incorrect رغم نقلهم من الاستمارة ،
0
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moulou
2016/12/27
je suisparmis les 500 premiers sebt kheyrouli sans ma permission et personne ne possède mon code ni mon mot de passe
le concepteur du site n'est pas professionnelle
j'ai 14 ans d'experience en developpement des sites web
un simple étudiant ne fera pas les erreurs de conception contenu dans ce site
0
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4 khaled alger 2016/12/27
concernant l'inscription aadl 2 qu'est e que ca veux dire déja mise à jour
0
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2016/12/27
السلام عليكم
نحن مكتتبوا عدل 2 لولاية البليدة نندد و نستنكر الطريقة التي تتعامل بها وزارة السكن مع ولاية البليدة و نطالب الوزير الأول بالتدخل لوضع حد لهذه المعاملة المرفوضة
عدل 2 البليدة


إخوتي مكتتبي عدل 2 لولاية البليدة أطلب من الجميع ضرورة مقاطعة هذه المهزلة التي سموها * اختيار المواقع *
أولا :
الإختيار يكون على لأقل بين أمرين أما في حالة مكتتبي البليدة فهو * إجبار و ليس اختيار *
ثانيا :
المكتتبين الذين يريدون الدخول إلى الموقع نقول لهم أن الأشغال حتى لو انطلقت اليوم لن تنتهي قبل 2023 و هذا استخفاف بالشعب و استفزاز لمشاعره
ثالثا :
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