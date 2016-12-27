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عرفت عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل" المسجلين الكترونيا في 2013 محاولة ولوج 7 ملايين مكتتب للموقع الخاص. وحسب مصادر مطلعة، تمكن 35 ألف مكتتب في عدل 2 من اختيار مواقع سكناتهم إلى غاية 11 سا صباحا. من جهتها قامت وكالة تحسين السكن وتطويره بفتح مكتب خاص بمقرها المركزي أمام المكتتبين الذين فقدوا ''كلمة السر ''، للإشارة ستستمر عملية اختيار المواقع السكنية سيتواصل إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية دون تحديد أجل زمني.

موضوع : خمسة وثلاثون ألف مكتتب في عدل 2 تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم

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