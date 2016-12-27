بوشوارب يجري حركة واسعة في سلك مسؤولي المجمعات الصناعية

أجرى وزير الصناعة والمناجم اليوم الثلاثاء، حركة تغييرات واسعة شملت مسؤولي المجمعات الصناعية التابعة لقطاعه.

وحسب ما نقله تلفزيون النهار من مصادر مطلعة، فإن بوشوارب أنهى مهام عدد كبير من مسؤولي المجمعات الصناعية بسبب ضعف الحصيلة.

وشملت الحركة مسؤولين كبار في المجمعات الكيماوية، الصناعية والنسيجية، حيث تقرر تعيين جمال مانا على رأس المجمع الجزائري للتخصصات الكميائية خلفا لدردار عادل، فيما تمت إحالة حمادة يزيد الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للنسيج على التقاعد، وتعيين مالك صالح الرئيس المدير العام الشركة الوطنية للمركبات الصناعية (SNVI) خلفا له، في حين عين أوجيت نور الدين مديرا عاما بالنيابة لمجمع SNVI. كما تم إحالة تبسي إبراهيم للتقاعد وتعيين كينان جوادي جيلالي على رأس مجمع Elec ELDJAZAIR