ستون ألف مكتتب في برنامج عدل اختاروا مواقع سكناتهم

أحصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، 60 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، اختاروا مواقع سكناتهم منذ بداية العملية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى تلفزيون النهار، فإن الموقع سجل 15 مليون متصفح لموقع الوكالة في أقل من 48 ساعة، فيما تم احصاء الألاف من المتصفحين للموقع خارج الوطن. للإشارة، قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بفتح الموقع الإلكتروني لإختيار مواقع مساكن عدل2، منذ يومين من أجل إختيار المواقع السكنية لـ 129 ألف مكتتب، في إطار عدل2 معنيون بالمرحلة الأولى، من بينهم 40 ألف مكتتب من العاصمة.