إحباط محاولة لتهريب 50 ألف دولار داخل قارورتي غاسول إلى تركيا

تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، من إحباط محاولة لتهريب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار نحو اسطنبول التركية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى تلفزيون النهار، فإن المبلغ المالي كان بحوزة مسافر من الرويبة كان على متن الطائرة التي تضمن الرحلة AH1830. وأفادت نفس المصادر، أن ضابط جمارك قد انتابته شكوك حول المسافر، ما جعله يقرر اللّجوء إلى تفتيشه بطريقة يدوية، قبل أن يتبين أن هذا الأخير قام بإخفاء المبلغ المالي داخل ورق الألمنيوم ووضعه في قارورتي شامبوان.