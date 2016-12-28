الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية الجديد

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون المالية لسنة 2017.

للإشارة، اجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بطاقم مجلس الوزراء، من أجل البحث في عدة قضايا من بينها قانون المالية 2017 بعد تصويت البرلمان بغرفتيه عليه، ليتم تطبيق تدابيره بداية من جانفي القادم. وتخص مشاريع القوانين التي ستتم دراستها قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الالكترونية. كما سيبحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري اضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.