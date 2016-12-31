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جورج ليكنس يفرج عن قائمة اللاعبين المعنيين بكان الغابون

  • 31/12/2016
  • النهار اون لاين
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جورج ليكنس يفرج عن قائمة اللاعبين المعنيين بكان الغابون تحميل الملف

أبعد الناخب الوطني، جورج ليكنس، كل من كارل مجاني وسفيان فيغولي عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بكأس أمم افريقيا المقرر تنظيمها في الغابون 2017، والتي ستنطلق يوم 14 جانفي .

وفيما يلي قائمة الـ23  لاعب :

في حراسة المرمى : مبولحي ، عسلة ، رحماني 

في الدفاع : بلخيثر ، مقتاح ، ماندي ، كادامورو ، بن يحي ، بلقروي ، غولام ، مصباح ، بن سبعيني 

في وسط الميدان : تايدر ، بن طالب ، مهدي عبيد ، براهيمي ، غزال 

في الهجوم : سليماني ، محرز ، سوداني ، بونجاح وهني

 

 

موضوع : جورج ليكنس يفرج عن قائمة اللاعبين المعنيين بكان الغابون
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