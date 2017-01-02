ليكنس يكشف سبب إبعاد فغولي ومجاني من المشاركة في كان 2017

كشف الناخب الوطني جورج ليكنس، اليوم الإثنين، أن سبب إبعاد اللاعبيين الدوليين كارل مجاني وسفيان فغولي، جاء بسبب نقص المنافسة.

وقال جورج ليكنس، خلال ندوة صحفية أجرها بملعب 5 جويلية الأولمبي، أن قرار استبعاد مجاني وفغولي لا يعني أنهما مقصيان من المنتخب مدى الحياة، موضحا أنه في حال استمرت وضعية فغولي مع فريقه على هذا الحال سيتحدث مع مدرب ويست هام. وتابع قائلا، إنه لم يستدعي بن زية بسبب إصابته وبلفضيل بسبب التصريحات الانهزامية، موضحا أنه بحاجة الى من يرفع التحدي. وأكد ليكنز أنّ عودة القائد السابق للنخبة ليكون مساعدًا له أمر جيّد لكتيبة الخضر، قائلًا: "مجيد بوقرة سيُقدّم الإضافة الكبيرة للطاقم الفني للخضر". ومن جهة أخرى أكد الناخب الوطني أنّه يتفهم كل إهتمامات وطموحات لاعبيه جيّدًا، ما يجعل خياراته أكثر منطقية، موضحًا: "أعلم أنّ بعض لاعبي الخضر يفكرون في الميركاتو في هذا الفترة، قراراتي منطقية ولا أجامل أيّ أحد ولا أقدم هدايا. مباراة زيمبابوي ستكون الأهم بالنسبة لنا وهي مفتاحنا خلال الكان، مباراة تونس لها أهمية شخصية بالنسبة لي كوني دربت المنتخب التونسي، وكونها مواجهة بين جارين من جهة أخرى، ومواجهة السنغال هي الأصعب. أتمنى أن يكون كل الجزائر وراءنا خلال الكان". كما تحدث البلجيكي عن اللاعبين المحلين، مفصحًا: "اللاعبون المحليون ليسوا بالسيئين، لكن لديهم نقص ثقة وجاؤوا خائفين".