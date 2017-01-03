وزير الداخلية القوانين واضحة في التعامل مع المخربين وهناك أطراف تسعى لإثارة الفوضى

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، أن الدول هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الحكومة خصصت 10 ملايير دولار للقدرة الشرائية للجزائريين.

وحول ما حدث في ولاية بجاية من أعمال شغب وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة، قال نور الدين بدوي، على هامش زيارته لولاية قالمة، أن هناك أطراف تسعى لإثارة البلبلة والفتنة والفوضى، مؤكدا أن قوانين الجمهورية واضحة في التعامل مع محاولات تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة. موضحا أن تبني سياسة غلق المحلات بالقوة في وجه المواطنين سلوك غير حضاري