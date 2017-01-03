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وزير الداخلية القوانين واضحة في التعامل مع المخربين وهناك أطراف تسعى لإثارة الفوضى

  • 03/01/2017
  • النهار اون لاين
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وزير الداخلية القوانين واضحة في التعامل مع المخربين وهناك أطراف تسعى لإثارة الفوضى تحميل الملف

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، أن الدول هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الحكومة خصصت 10 ملايير دولار للقدرة الشرائية للجزائريين.

 وحول ما حدث في ولاية بجاية من أعمال شغب وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة، قال نور الدين بدوي، على هامش زيارته لولاية قالمة، أن هناك أطراف تسعى لإثارة البلبلة والفتنة والفوضى، مؤكدا أن قوانين الجمهورية واضحة في التعامل مع محاولات تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة. موضحا أن تبني سياسة غلق المحلات بالقوة في  وجه المواطنين سلوك غير حضاري 

 

 

 

موضوع : وزير الداخلية القوانين واضحة في التعامل مع المخربين وهناك أطراف تسعى لإثارة الفوضى
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(10 )

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1 farid Algerie 2017/01/03
اتقوا الله في الجزائر يا ابناء قوراية
0
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2017/01/03
جماعة توفيق وربراب ونقابة التربية وفرحات مهنى ونكاز والمعارضة الغبية في اللعب
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3 الغيور على وطنه الجزائر 2017/01/03
الحل كل الحل ومحاصرة هؤلاء هو العودة للشرعية وان يختار الشعب ممثليه فهو يرفض من تعينهم فرنسا وغيرها من اذناب فرنسا ....لما يتم اختيار المسؤولين تأكد ان الشعب سيقف مع من انتخبهم وهو من سيحرس املاك الدولة واملاك الشعب اما بالحكم الغير شرعي والتعيين رغم انف الشعب هو ما سيخلق الاحتقان والتناطح بين الشعب والمسؤولين المعينين .....الشرعية ثم الشرعية هي الحل لكل المشاكل كفانا احتقار للشعب فالنحمله المسؤولية ونتركه يختار مسؤوليه وبعدها يتحمل المسؤولية انه الحل الامثل لان استعمال القوة هو الخراب لان فرنسا 132 وخرجت فاليفهم هؤلاء ان الشعب الجزائري صبور لكن
0
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2017/01/03
لا وطن لك ولا ماوى ولا حتى قبر غير وطنك بيتك وحتى مقبرتك يا غبي
0
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5 رابح الجزائر 2017/01/03
العقلية القبائلية عنيفة جدا جدا ومتحجرة
0
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6 ALGERIEN ALGERIE 2017/01/03
J'ai un commentaire sur les évenements de Béjai, il est facile d'allumer le feu mais il est très difficile de l’éteindre , nous avons plusieurs exemple la Syrie la libie, le début a plu à tous le monde mais maintenant leur sort n'est pas entre leurs mains.
Comme étant citoyen de notre chère pays l'Algérie, la sécurité et la meilleure chose que nous avons dans notre région.
Je vous prie un peu de sagesse vous êtes les descendants de Lala Nsoumer, de Abane Ramdhane , Amirouche et d'autres héros qui ont sacrifié leur vie pouque nous vivions en sécurité.
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7 MAGHFOUR MED SAIDA 2017/01/03
موضحا ان الحكومة خصصت 10 ملايير دولار الشرائية ...ياسي بدوي مع كل احثرامتي لك ولابناء الصحراء ان موظف بمديرية السكن ولي 3 ابناء ماهية 17600دج ولا املك مسكنا في رايك هل يمكنن ان اعيش بهده الماهيه الم تصدقني ياسيد الوزير فهاهو عنواني شارع زيروث يوسف ولاية سعيدة رقم 15 ....انشرو ياجريدة النهار
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محمد
2017/01/03
هاذوا ناس ميتعاملوش بالقوانين وأنما يتعاملون بالوضعيات ، أتعاملوا معاهم بالوضعيات ، مثال لايريدون البيع ولا الشراء ، أغلقوا المداخل والمخارج ولا تتدخلوا الى غاية العودة .
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9 Abdelkrim Algerie 2017/01/03
هذه الأطراف هي من أشعلت نار الفتنة في العشرية الحمراء بين الجزائريين . و ها هم يعودون ليدخلوا من النافذة . نقولوا لهم المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. تحيا الجزائر، و يسقط االلوبي الصهيوني الماسوني الفركفوني اللائكي الذي يسعى دائما بتدخلاته و قراراته المغلوطة و المستهدفة أن يصطاد في المياه العكرة. الجزائر أكبر منكم. كبيرة بشبابها و رجالها و نسائها. الجزائر في تقدم و إزدهار و الويل لمن سولت له نفسه.
0
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10 Abdelkrim Algerie 2017/01/03
لا تكونا يا شباب أداة و معول هدم لبلدكم هذه الأطراف المحرضة و المتخفية هي من أشعلت نار الفتنة في العشرية الحمراء بين الجزائريين . و ها هم يعودون ليدخلوا من النافذة . نقولوا لهم المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. تحيا الجزائر، و يسقط االلوبي الصهيوني الماسوني الفركفوني اللائكي الذي يسعى دائما بتدخلاته و قراراته المغلوطة و المستهدفة أن يصطاد في المياه العكرة. الجزائر أكبر منكم. كبيرة بشبابها و رجالها و نسائها. الجزائر في تقدم و إزدهار و الويل لمن سولت له نفسه.
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