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أمن العاصمة يوقف 39 متورطا في محاولات شغب وفوضى

  • 04/01/2017
  • النهار أون لاين
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أمن العاصمة يوقف 39 متورطا في محاولات شغب وفوضى تحميل الملف

تمكنت مصالح أمن ولاية العاصمة من توقيف 39 شخصا تورطوا في محاولات الفوضى، وحسب مصادر النهار فإن أغلب الموقوفون من المسبوقين قضائيا كما تم حاليا إحالتهم على العدالة، أين ستتم محاكمتهم بتهم الإخلال بالنظام العام والسرقة بالإعتداء.وأضاف ذات المصدر أن بعض المشاغبين رفضت ملفاتهم بالترحيل بسبب حيازتهم على سكنات، من جهتها إقتحمت  قوات الأمن مستودع بعين النعجة عثر بداخله على 72 عبوة مولوتوف، والتي صنعها مروجون للمخدرات كان هدفهم ترويع قوات الشرطة. للإشارة تقوم قوات الأمن ليلا بدوريات في أحياء العاصمة بالزي الرسمي والمدني.

 

 

 

موضوع : أمن العاصمة يوقف 39 متورطا في محاولات شغب وفوضى
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(1 )

تعقيب
1 khalidaljalil sidi bal abbes 2017/01/04
salam
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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