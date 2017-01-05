الجزائر لن تتنازل عن شروطها بخصوص مشروع مصنع بيجو

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الاتفاق مع الشريك الفرنسي فيما يخص مصنع بيجو الجزائر المزمع تجسيده بولاية وهران ،لن يتم الا بعد موافقة الشريك الفرنسي على كافة شروط الاستثمار بالجزائر وعقود التعامل ، وتبقى اهم البنود التي طلبت وزارة الصناعة والمناجم من الطرف الفرنسي مراجعتها والتزام قواعد الاستثمار في الجزائر ، هي تمسك الجانب الفرنسي بالتسيير الكلي للمشروع ، واعتبار الطرف الجزائري مجرد ممول مالي للمشروع، وهو الأمر الذي يحرمه من حق المشاركة في التسيير اليومي داخل المصنع، كما يحظر عليه حرية اتخاذ القرار. و البند الثاني الذي يبقى عائقا في وجه المشروع الصناعي الكبير الذي يضاف للشركات العالمية التي استثمرت في الجزائر على غرار رونو وهيونداي ، هو عدم امكانية الشريك الجزائري من الاطلاع على الحساب المالي ، بالاضافة الى بند اخر يتعلق بحق الطرف الفرنسي في امتلاك 51 بالمائة في حالة تخلت الحكومة عن القاعدة الاستثمارية 51.49 .