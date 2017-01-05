بالفيديو..سلال: أعمال الشغب لم تشكل أي خطر على أمن واستقرار الجزائر

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال ، اليوم الخميس، على هامش حفل حفل انتظم بقصر الثقافة، مفدي زكريا، بالجزائر العاصمة، أن أعمال الشغب التي اندلعت في عدة مناطق بالوطن لم تكن تشكل أي خطر على أمن واستقرار البلاد، وأضاف سلال في أول رد فعل بعد الاحتجاجات أن الشعب الجزائريوقف بالمرصاد أمام محاولات جر البلاد لمستنقع الفوضى.وقال سلال في معرض حديثه أن بعض العائلات بمدينة بجاية تبرأت من ممارسات أبنائها وبلغت عنهم بمراكز الشرطة مضيفا أن أعمال الشغب والتخريب كانت أفعالا معزولة وتم التحكم فيها.



