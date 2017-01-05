تتويج رياض محرز بجائزة أفصل لاعب إفريقي لعام 2016

توج سهرة اليوم، الدولي الجزائري رياض محرز، ونجم ليستر سيتي الانجليزي، ووسط ميدانه، بجائزة الكرة الذهبية الافريقية 2016، بأبوجا النيجيريا، بـ361 صوتا متفوقا على الغابوني اوباميانغ الدي نال 313 صوتا ، وبعد منافسة مع الغابوني اميريك أوباميونغ والسنغالي ساديو ماني، حسب أعلنته الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ، و تسلم محرز الجائزة في حفل أقامته هيئة عيسى حياتو، ويعتبر محرز ثالث جزائري، يحقق هذه الجائزة، بعد لخضر بلومي سنة 1981 ورابح ماجر سنة 1987، لكن كأول جزائري في صيغتها الجديدة، مع العلم أن آخر تتويج عربي كان للاعب المغربي مصطفى حاجي سنة 1998.