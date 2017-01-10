لا تغيير في الدوائر الانتخابية خلال التشريعيات المقبلة

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الثلاثاء، أن استحداث الولايات المنتدبة لن ينجم عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الإنتخابية بحكم أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري. ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية و الجاعات المحلية، شرفة عبد الخالق بأن الإجراءات المتبعة بالنسبة للإنتخابات المقبلة "لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية"، من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو "مجرد إعادة تنظيم إداري و ليس تقسيما إقليميا جديدا". وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الدوائر الانتخابية مؤطر إلى غاية الآن بالمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أنه "تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية و يمكن أن تقسم الولاية إلى دائريتين انتخابيتين أو أكثر، وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي". للتذكير، تم إلى غاية الآن اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب، ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون و برج باجي مختار وعين أمناس وعين صالح و تقرت وجانت علاوة على المغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس، فيما ستشهد 2017 استحداث ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا لم يكشف بعد عن قائمتها.