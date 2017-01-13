نشرية خاصة تحذّر من ثلوج على المرتفعات الشمالية الوسطى والشرقية

حذّرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من ثلوج على المرتفعات الشمالية الوسطى والشرقية، وجاء في النشرية أن الثلوج ستمس المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر.

كما ستمس النشرية الولايات المعنية التالية: عين الدفلى، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة وبجاية، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة. للإشارة تساقط الثلوج مرتقب بداية من صبيحة السبت إلى غاية منتصف نهار الأحد، كما أن سمكه قد يتعدى 30 سنتمتر خلال هذه الفترة في مجمل المناطق. للتذكير خذّرت مصالح الأرصاد الجوية في وقت سابق من إضطراب جوي نشيط شمال الوطن طيلة الأسبوع المقبل.