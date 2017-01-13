أمن غرداية يفكك شبكة جواسيس دولية تعمل لصالح الكيان الصهويني

كشفت مصالح أمن ولاية غرداية اليوم الجمعة، أنها تمكنت من تفكيك شبكة دولية للتجسس تعمل لصالح الكيان الصهويني، وهي مكونة من 10 أفراد.

وأضافت المصادر أن الشبكة يحمل أفرادها جنسيات مختلفة وهي ليبية ومالية واثيوبية وليبيرية ونيجيرية وكينية وغانية.

وأسفرت العملية الامنية بحسب ما تحصلت عليه النهار تيفي عن حجز معدات حساسة و وسائل اتصال جد متطورة كانت تستعمل في الجوسسة لصالح الكيان الصهيوني.

ومن جهتها، أمرت محكمة غرداية بايداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت بتهم التجسس وخلق البلبلة والاخلال بأمن الدولة.