أمطار وثلوج على المناطق الوسطى والشرقية بداية من ليلة الإثنين

كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن الولايات التي عرفت تساقط كثيف للثلوج في الساعات القليلة القادمة هي: المدية، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، سوق أهراس وتيارت. وقالت بن رقطة في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أنه تسجيل كميات معتبرة من الأمطار والتي جاءت كالتالي: ولاية جيجل 83 ملم، 44 ملم في سكيكدة، 17 ملم في ميلة، 18 ملم في المدية وتم تسجيل من 12 إلى 14 ملم في الجزائر العاصمة. وفي نفس السياق، كشفت المتحدثة عن قدوم اضطراب جوي آخر نشيط ليلة الإثنين إلى الثلاثاء في المناطق الوسطى والشرقية مع هبوب هواء بارد، حيث سيعرف هذا الإضطراب سقوط أمطار معتبرة وكذا ثلوج على المرتفعات التي يكون علوها ما بين 600 و700 متر فقط، أما درجات الحرارة ستبقى منخفظة إلى غاية نهاية الإضطراب الجوي.