الرئيسية عاجل تواصل تساقط الثلوج على ولايات وسط وشرق البلاد إلى غاية يوم الإثنين

تواصل تساقط الثلوج على ولايات وسط وشرق البلاد إلى غاية يوم الإثنين

  • 15/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 2034
  • 0
تواصل تساقط الثلوج على ولايات وسط وشرق البلاد إلى غاية يوم الإثنين تحميل الملف

أكدت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تساقط الثلوج سيتواصل على المناطق الوسطى والشرقية التي يتجاوز علوها 800 متر .

وأضاف المصدر نفسه أن الولايات المعنية: عين الدفلى، اللبليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية  وجيجل، سطيف، برج بوعريريج، قالمة، ، باتنة ، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن تساقط الثلوج مرتقب ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة الثالثة زوالا ، وأضافت أن سمك الثلوج المرتقبة سيصل إلى 30 سنتم بجبال البابور في سطيف.

 

 

 

موضوع : تواصل تساقط الثلوج على ولايات وسط وشرق البلاد إلى غاية يوم الإثنين
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: