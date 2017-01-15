تواصل تساقط الثلوج على ولايات وسط وشرق البلاد إلى غاية يوم الإثنين

أكدت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تساقط الثلوج سيتواصل على المناطق الوسطى والشرقية التي يتجاوز علوها 800 متر .

وأضاف المصدر نفسه أن الولايات المعنية: عين الدفلى، اللبليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية وجيجل، سطيف، برج بوعريريج، قالمة، ، باتنة ، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن تساقط الثلوج مرتقب ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة الثالثة زوالا ، وأضافت أن سمك الثلوج المرتقبة سيصل إلى 30 سنتم بجبال البابور في سطيف.