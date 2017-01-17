تذبذب في حركة السير بسبب الثلوج و4 ولايات تحت الحصار

هولاند لترامب.. الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى نصيحة خارجية

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي" لا يحتاج إلى نصيحة خارجية تقوله له ما ينبغي أن