تذبذب في حركة السير بسبب الثلوج و4 ولايات تحت الحصار

عرفت العديد من الطرقات الوطنية والولائية تذبذب في حركة السير نتيجة استمرار تساقط الثلوج على ولايات الشرق ووسط البلاد.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني فإن الولايات المعنية هي:
ولاية جيجل - الطريق الوطني رقم 105 و77 و77 أ مقطوعة على مستوى اقليم بلدية جملة
ولاية - البويرة - الطريق الوطني رقم 15 و 33 62 مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
ولاية برج بوعريريج - الطريق الوطني رقم 76 في شطره العابر لبرج زمورة مقطوع بسبب تراكم الثلوج
ولاية سطيف - الطريق الوطني رقم 75 في شطره العابر لبلدية تالة ايفاسن وبوعنداس مقطوعة
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