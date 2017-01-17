توقيف 7 عناصر من طائفة الأحمدية ينشطون منذ سنة 2008 في العاصمة

أوقفت مصالح الدرك الوطني، مؤخرا، 7 عناصر من طائفة الأحمدية ببلدية السحاولة بالجزائر العاصمة. وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية ، فإن العملية مكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني لبئر مراد رايس من حجز عتاد خاص بالإعلام الآلي ومناشير ومجلدات تمجد الطائفة الأحمدية".

وأوضح ذات المصدر، أن عملية توقيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، جاءت بعد تعقب تحركات أشخاص مشبوهين يقومون بممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة لها، مع قيامهم بأفعال وتصرفات غريبة عن ديننا الحنيف على مستوى بلدية السحاولة بالعاصمة. وتم ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء عن قيادة الدرك الوطني "بعد عملية ترصد ومتابعة أفضت إلى تحديد الأماكن التي يتردد عليها منتسبو هذه الطائفة، ليتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية تفتيش مساكنهم أين أسفرت العملية عن حجز عتاد خاص بالإعلام الآلي وكمية معتبرة من الأقراص المضغوطة ومطبوعات ومجلات ونسخ من المحاضرات لزعماء هذه الطائفة، فضلا عن مجموعة من الكتب والمجلدات لها علاقة مباشرة بنشر الأحمدية". وحسب ذات المصدر، فإن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم إلى الطائفة الأحمدية ونشاطهم السري منذ سنة 2008، فضلا عن العلاقة التي تربطهم بأشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الجماعة هدفهم بث ونشر تعاليم هذه الطائفة في وسط المجتمع الجزائري". وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك "لارتكابهم جنحة الإساءة بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام وجمع تبرعات بدون رخصة وتخزين وثائق مطبوعة قصد زعزعة إيمان المسلمين وممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة لها والإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم"، ليوضعوا بعدها تحت الرقابة القضائية.